Il tecnico della Juventusha presentato laai canali ufficiali del club: "È una gara utile per vedere la condizione di alcuni, tra cuie in generale la condizione della squadra, a che percentuale siamo.Dovrà essere un bell'allenamento, per poi focalizzarci su quella che è la stagione perché poi a Udine c'è una partita da tre punti e quindi bisogna farsi trovare pronti".: "E' una realtà del campionato italiano, Gasperini sta facendo grandi cose anche in Europa: ha una squadra fisica e che gioca bene a calcio,Ci sono 38 tappe, sarà un campionato equilibrato e servirà continuità. Partiamo per vincere e a marzo serve essere lì a lottare per lo scudetto, questo è sicuro".Sull'amichevole col Barcellona: "A Barcellona abbiamo fatto diverse ripartenze in cui però bisogna fare gol, ma è una questione di condizione. Ramsey ha fatto una buona partita, può nettamente migliorare. Danilo è talmente intelligente che può giocare lì, può giocare da terzino. È stata una buona prova, dispiace per il risultato ma era solo la seconda amichevole, la prima tutti insieme.".