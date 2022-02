Il salto in una big? La pressione della maglia bianconera? Macché, Dusan Vlahovic cambia squadra ma il risultato è sempre lo stesso. Ci ha messo 13 minuti a segnare il primo gol al debutto con la Juventus. Allegri l'ha lanciato subito dal primo minuto e lui tac, ha ringraziato a modo suo.



Non solo gol però, perché con lui la squadra di Allegri ha cambiato il modo di giocare. In novanta minuti contro il Verona i bianconeri hanno verticalizzato con il pallone lungo 33 volte su 69, un record stagionale che potrebbe presto diventare il biglietto da visita della nuova Juve.



L'allenatore l'ha lasciato in campo tutto il tempo e lui ha dimostrato di essersi inserito subito alla grande nei meccanismo della squadra. Dusan è già al centro del gioco bianconero: ha toccato 43 volte il pallone, tirando 4 volte in porta e dialogando più con Morata (4 passaggi allo spagnolo), che con Dybala (due palloni indirizzati a La Joya): "Con Paulo arriva tutto spontaneo - ha detto Vlahovic nel post partita - Qualificazione in Champions? Come ho detto in conferenza, la Juve punta sempre agli obiettivi più alti e sono qui per dare il mio contributo Faremo i conti a fine stagione". La Juve sorride, l'era Vlahovic è iniziata.