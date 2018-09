Ieri sera i calciatori della Juventus non sono andati in ritiro prima del match contro il Bologna. Secondo Tuttosport la scelta di Allegri è "un modo per rompere la routine", una sorta di stretta di mano metaforica con i suoi giocatori: in cambio della tranquillità di casa, con il Bologna vorrà che tutti diano il massimo. Perché è ovvio: non sono assolutamente ammessi cali di concentrazione, specialmente in vista dello scontro diretto contro il Napoli sabato sera.