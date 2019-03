Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su

Gentile Procuratore,premetto che sono un tifoso equilibrato e sportivo. Tifo Inter, ma in Europa sto con le italiane e, quindi, anche con la Juventus. I bianconeri hanno fatto una partita stellare contro l'Atletico Madrid e, a mio modesto avviso, grande merito non va solo riconosciuto alle prodezze di un campione fantastico come Ronaldo e ai suoi colleghi di squadra Bernardeschi e Spinazzola, ma anche e, forse, soprattutto a Mister Allegri. Quest'ultimo fino alla rimonta contro gli spagnoli veniva messo in discussione dai suoi stessi tifosi, forse un po' troppo avidi di vittorie e, in certi casi, decisamente irriconoscenti. In un campionato lungo con tanti impegni su vari fronti è fisiologico che un club, pur sapientemente capitanato, vada incontro a momenti di flessione psico-fisica. La grande forza di Allegri è stata quella di riuscire a tenere compatto il gruppo, facendolo giocare a ritmi impressionanti e con trame di gioco da videogames nella partita più importante e difficile della stagione. Ma arrivo al punto della mia intromissione sul vostro sito: vorrei il ritorno all'Inter del grande Mourinho, unico allenatore in circolazione che potrebbe tener testa a Mister Allegri. Come è tornato Zidane al Real Madrid perché Mourinho non potrebbe fare lo stesso?! Ci pensino i dirigenti neroazzurri! Federico '56è ricordato per i suoi geniali aforismi e tra questi cito il seguente: "". E i vincitori sono Allegri oggi e lo è stato Mourinho ieri. Il suo ragionamento sembrerebbe non fare una piega, ma i quesiti sono due:Allegri se non dovesse vincere la Champions League rimarrà ugualmente l'allenatore della Juventus?Se si realizzasse davvero un ritorno di Mourinho all'Inter, come quello di Zidane al Real Madrid, quali sarebbero le richieste del portoghese? (ricordiamo che Zidane ha presentato una bella lista della spesa al Patron Florentino Perez!).Lascio agli utenti dile amletiche risposte ai suddetti quesiti!