Oggi il calcio italiano ha i due migliori allenatori d’Europa,, due tecnici che vedono il calcio, ma anche la vita, nello stesso modo. Sono oltre le pressioni, oltre gli schemi, oltre le statistiche sofisticate. Sono allenatori “naturali” che nell’ultimo turno di Champions hanno mostrato un calcio forse mai visto nella storia dei loro club in Europa. Non solo per qualità tecnica, collettiva e individuale, ma per mentalità, autorevolezza, personalità, consapevolezza dei propri mezzi.lo aveva fatto attraverso un calcio astuto e intelligente, mai con lo strapotere tecnico, fisico e tattico della squadra che si sente più forte di tutte. Anche quella era la Juve di Allegri, che ha attinto da Ronaldo l’energia per spingersi nel campo non del bel gioco, ma del grande gioco.. Sapevamo quanto aveva perso il calcio italiano dall’anno in cui Ancelotti decise di accettare la corte di Abramovich. Il suo lavoro ha portato prestigio a Chelsea, Psg, Real Madrid e in parte al Bayern Monaco, squadre già formate e strutturate (per storia e investimenti) per comandare in Champions. Il Napoli no, è una storia diversa. In tanti (compreso chi scrive) pensano che l’organico non sia più forte dell’anno scorso e, se davvero è così, quello che ha portato. E’ come se la squadra abbia trovato una guida sicura in un territorio cosparso di ostacoli come la Champions. E’ come se Ancelotti avesse detto ai giocatori: “Venite con me che vi porto oltre voi stessi”. E quelli lo hanno seguito.Sono partite che spingono a credere che la Juve abbia finalmente una posizione da leader e che anche il Napoli possa trovare un ruolo da protagonista. Fra Max e Carletto c’è ancora una differenza, dovuta all’età e all’esperienza: Allegri ha avuto qualcosa da Ronaldo, Ancelotti ha dato qualcosa a Insigne.