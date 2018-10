Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria in casa del Manchester United: "Prima della ripresa contro il Genoa, a Udine avevamo fatto una bella partita. Poi col Genoa abbiamo smesso troppo presto e siamo stati giustamente puniti. Oggi i ragazzi hanno fatto una bella partita, nel secondo tempo abbiamo concesso qualche ripartenza perché ci muovevamo meno, dovevamo muovere meglio la palla. Abbiamo fatto qualche errore, ma direi che abbiamo fatto una partita di squadra meritando la vittoria. Difesa? I ragazzi sono stati bravi anche nelle palle aeree, Chiellini, Bonucci e anche Alex Sandro che ha fatto una partita seria sotto l'aspetto tecnico, così come Cancelo. Errori? Nel secondo tempo abbiamo sbagliato spesso il penultimo o l'ultimo passaggio, potevamo fare il secondo gol ma ci sta. Mandzukic? Si può giocare senza di lui, ma bisogna arrivare dentro l'area, o ci arrivano le mezz'ali o le punte esterne. Oggi era importante giocare palla a terra, andare sul lato di Matic. Dybala, Cuadrado, Bentancur si sono mossi molto bene e non hanno dato punti di riferimento. Champions? La squadra ha fatto passi in avanti, c'è stata una crescita costante di tutto l'ambiente. Già a Valencia avevamo giocato con autorevolezza, stasera ancora di più. Bisogna leggere bene i momenti e i ragazzi hanno fatto bene, cosa che invece non avevano fatto sabato, quando era diventata una partita scapoli contro ammogliati".