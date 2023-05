Ha battuto la Cremonese, ha ripreso il secondo posto in solitaria, si è staccata ancora un po’ dalla Lazio e soprattutto dal Milan, quinto in classifica e spedito a -8, ma ha di nuovo perso Pogba.e che invece aveva appena ritrovato. Paul Pogba titolare per la prima volta, dopo 390 giorni dalla sua ultima gara giocata dall’inizio ad Anfield Road con la maglia del Manchester United, era il 19 aprile 2022.come accadeva sempre ai tempi di Firenze e come è successo raramente in bianconero. ECorreggiamo il verbo: sarebbe stata una situazione incoraggiante perché, si è toccato la coscia sinistra e si è buttato giù, fisicamente e moralmente. Steso sul prato dell’Allianz Stadium ad aspettare che i medici della Juve gli dicessero quello che lui sapeva già e per questo stava già piangendo: guaio muscolare al quadricipite sinistro. Se tutto va bene, se cioè la Juve arriva in finale di Europa League, ci sono altre cinque partite da giocare, ma adesso Allegri non può contare sul recupero del francese.Pogba stava giocando bene, veloce, tecnico, attento, al servizio della squadra, prezioso anche nel recupero palla. Giocava sul versante di sinistra, solitamente occupato da Rabiot, per. L’idea dell’allenatore era giusta e il francese con l’ex viola stava creando problemi seri alla difesa di Ballardini. Poi l’infortunio, l’ingresso di. Per superare la folta barriera cremonese ci voleva un’accelerazione, arrivata dopo 10' della ripresa con Chiesa. Attacco a sinistra: lancio diper l’ex viola, scatto, dribbling, tocco per Fagioli che stava arrivando a rimorchio e botta sotto la traversa.La Juventus aveva finalmente tradotto in gol unafatta di possesso palla (con punte del 77 per cento) e di tante conclusioni (alla fine 24 a 3). La Cremonese non aveva un piano B o, se lo aveva preparato, non è riuscita a metterlo in pratica. Si era difesa con forza, appoggiandosi su un monumentale Chiriches (almeno tre gol salvati), una volta sotto non ha avuto la forza di reagire.Il Fideo ha mandato in rete Milik, ma il guardalinee e poi ilgliel’hanno cancellata per fuorigioco. Il 2-0 è arrivato con un colpo di testa di(miglior marcatore come difensore centrale della Serie A se si considerano tutte le competizioni, sono 5 gol) a dieci minuti dalla fine., per l’esattezza sono 4.801. Sul campo sono questi, poi toccherà ai tribunali confermarli o toglierne una parte.