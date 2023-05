L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha palrato a Dazn nel prepartita della sfida che vedrà i bianconeri affrontare la Cremonese. Tanta la sorpresa per la titolarità di Paul Pogba spiegata così dall'allenatore livornese.



IMPORTANTE QUANTO SIVIGLIA - "Io ho sempre considerato la partita più vicina quella più importante, perchè se non fai risultato stasera dopo prepari al peggio la partita di Siviglia. Poi abbiamo l'obiettivo ben chiaro, quello di poter consolidare questo secondo posto. La Cremonese è una squadra tosta, che difende molto bene, ci vorrà molta pazienza, di aumentare il vantaggio in classifica".



IMPREVISTI - "Diciamo che la squadra ha fatto bene finora, abbiamo avuto sicuramente dei momenti non facili, per tutti gli imprevisti che ci sono stati nel campionato, quest'anno il cartellino degli imprevisti del Monopoly l'abbiamo finito, speriamo, perchè ce ne potrebbero essere ancora un paio, però bisogna essere fiduciosi".



POGBA - "Più felice io o Pogba? Lui, perchè pensava di non giocare e invece oggi gli ho fatto una sorpresa, vedremo quanto riesce a stare in campo perchè sicuramente non avrà i 90 minuti. Sarei molto felice se riuscisse a fare un tempo".



VLAHOVIC - "Perchè gioca titolare? Perché sta bene, ha bisogno di continuità, l'ultima partita a Bergamo non aveva giocato, ha giocato giovedì col Siviglia. Tra l'altro, gli altri, stando bene, sia Milik che Kean, poi i sono i cambi durante la partita".