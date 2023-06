a trasferirsi in Arabia Saudita. Quella di un'offerta del calcio saudita per l'allenatore dellaè stata la notizia bomba dell'ultimo fine settimana. Per il momento, Allegri ha detto di no, una scelta anticipata a Sky Sport da, agente dell'allenatore bianconero: "Offerte arabe per Allegri? Non credo sia cambiato molto, penso che sia coinvolto nel progetto della Juve, un progetto molto complicato, ma che ha sposato. Non penso possa succedere niente di clamoroso, credo che le cose siano state dette con chiarezza, sia da lui che dalla società".Da un esame più approfondito che si ricava scandagliando il mondo di Allegri, oltre a una smentita circa un presunto incontro a Montecarlo,, portando a termine il progetto fino alla scadenza del contratto,In aggiunta, al di là del fattore Juve, Allegri non si considera ancora pronto per la 'prigione dorata' araba e, se mai dovesse lasciare Torino, l'intenzione sarebbe quella di continuare a competere in Europa in un club di alto livello. Unica alternativa per un'uscita di Allegri dalla Juve rispetto a un eventuale esonero è rappresentata