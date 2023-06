, sempre più pronto ad essere la vetrina delle ambizioni espansionistiche sul fronte politico e sportivo del regno. Dopo aver ingaggiato un campionissimo comenel gennaio e più recentemente il Pallone d'oro in carica, aver tentato con ogni modo di convincere anche il suo rivale di sempre Leo Messi e aver messo nel mirino alcune delle principali stelle a livello internazionali, a Riyad e dintorni si vogliono fare le cose in grande anche sul fronte degli allenatori. E così, in seguito al tentativo per l'allenatore della Juventus - desideroso tuttavia di rispettare il contratto che fino al 2025 lo lega al club bianconero -- Secondo quanto ricostruisce Il Corriere dello Sport,che per rinforzare la propria squadra ha puntato fuoriclasse assoluti come il centrocampista del Real Madrid Luka Modric e l'attaccante del Manchester City Riyad Mahrez.e proseguire il lavoro svolto nelle ultime due stagioni, che ha portato in dote la conquista di una Conference League e un'altra finale europea, quella di Europa League persa poche settimane fa per mano del Siviglia. Il tecnico portoghese, che4, non ha palesato alcuna volontà di chiudere qui la sua parentesi nella Capitale e il gesto riservato ai propri tifosi - una sorta di "Yo estoy aquì" di ronaldiana memoria - all'ultima di campionato contro lo Spezia, all'Olimpico, vale come una promessa.- Mourinho ascolterà per cortesia la proposta saudita ma la declinerà e, dopo il periodo di meritate ferie, inizierà a calarsi sulla programmazione della prossima stagione, che passa anche da una campagna acquisti che, nella testa del mister di Setubal, dovrà essere all'insegna del rafforzamento nonostante i rigidi paletti del Fair Play Finanziario Uefa da rispettare.e soltanto dopo potrà calarsi sulla progettazione dei colpi in entrata: se per il difensore centrale procede a gonfie vele l'operazione a parametro zero- bruciata la concorrenza del Milan grazie ad un quinquennale da quasi 4 milioni di euro netti a stagione -, senza dimenticare i possibili movimenti sulle corsie laterali. Non c'è Arabia che tenga nella testa di Mourinho, sempre più determinato a costruire qualcosa di importante alla guida della Roma.