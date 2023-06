E' stata ladella mattinata di sabato:e unper discuterne. Il summit, secondo la Gazzetta dello Sport, servirà a presentare all'allenatore il patron di uno dei due top club che stanno cercando un allenatore di alto profilo,(club che trattava con Messi prima della scelta di andare all'Inter Miami) e ldi Cristiano Ronaldo.a stagione che Allegri percepisce dalla, con contratto in scadenza nel 2025.Dell'eventuale offerta araba per Allegri ha parlato, intervistato da Sky Sport,, agente dell'allenatore bianconero: "Offerte arabe per Allegri? Non credo sia cambiato molto, penso che sia, un progetto molto complicato, ma che ha sposato., credo che le cose siano state dette con chiarezza, sia da lui che dalla società".Da un esame più approfondito che si ricava scandagliando il mondo di Allegri, oltre a unacirca un incontro in programma a Montecarlo,, portando a termine il progetto fino alla scadenza del contratto, a meno che non sia la società, nella figura di, a decidere altrimenti. In aggiunta, al di là del fattore Juve,e, se mai dovesse lasciare Torino, l'intenzione sarebbe quella di continuare a competere in Europa in un club di alto livello.