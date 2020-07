Un anno dopo, è davvero finita tra la, un cavillo puramente tecnico che però segna idealmente un'altra scadenza:preso dopo i cinque scudetti consecutivi e le due finali di Champions League conquistate a Torino, è tempo di guardare al futuro e lanciarsi in una nuova avventura.- Non sono molte infatti le grandi panchine europee ad essere rimaste senza padrone, specie quelle accostate ad Allegri negli ultimi mesi, come ad esempio ilche ha deciso di proseguire convisti gli ottimi risultati ottenuti. Anche la pista Premier League si è drasticamente raffreddata: solide le posizioni di),(Chelsea) e(Manchester United), mentre ilha dato priorità ad altri nomi per la successione di. Suggestiva l'ipotesi circolata negli ultimi giorni e che vorrebbe Allegri come uno dei candidati alla panchina delconsempre più in bilico, ma la voce non trova conferma. E allora non resta che guardare in Francia, a Parigi., un feeling reciproco consolidato dal ritorno diall'ombra della Tour Eiffel, ma non è detto che questo basti a rendere realtà il matrimonio. Dopo la chiusura della Ligue 1 infatti, ha preso sempre più corpo in seno alla proprietà qatariota l'idea di confermarealla guida del gruppo, ma anche la permanenza dell'ex tecnico di Borussia Dortmund non è certa per i rapporti non idilliaci con Leonardo.: tutto dipenderà dal cammino del PSG nelle inedite Final Eight, un percorso positivo potrebbe premiare Tuchel mentre un flop potrebbe decretare il suo addio. E spalancare così la porta a Max Allegri.