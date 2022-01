Intervistato da Dazn nel prepartita della sfida contro il Milan, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha presentato così la gara.



DE LIGT OUT - "Ha avuto un problema di gastroenterite stanotte ed è molto debole



DYBALA - "Anche all'andata ha giocato nella sua posizione e si scambiava un po' con Cuadrado. Oggi però sarà una gara diversa, servirà non sbagliare niente tecnicamente".



CHIELLINI VS IBRA - "Chiellini e Ibra sono giocatori che vivono per giocare queste partite"



PANCHINA - "Io o Landucci? Ci vado io in panchina, speriamo bene (ndr.)