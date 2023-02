“Ha disputato una partita importante, non parlo dell'aspetto tecnico. Sta diventando un esempio di cuore, di testa, di come si affrontano le partite. Credo che sia un giocatore col DNA della Juventus dentro”. E complimento più gradito, uno come Locatelli, non poteva proprio ricevere. Uno come lui che è tifoso juventino da sempre. Uno come lui che pur di indossare la maglia bianconera ha respinto a più riprese offerte ricchissime, a cominciare da quella dell'Arsenal.. In campo ha avuto momenti di difficoltà come tutta la Juve, quell'infortunio di inizio stagione ha creato problemi di condizione a lui e di equilibrio a tutta la squadra.l'esatto opposto di quello che Loca rappresenta nel mondo Juve, le parole di Allegri esaltano il suo spirito e non potrebbe essere altrimenti. E ora che è diventato un calciatore bianconero a tutti gli effetti, considerando come manchi ormai solo l'annuncio per il riscatto dal Sassuolo del suo cartellino:promesso al momento della firma, confermato negli scorsi mesi e nonostante la rivoluzione societaria non dovrebbe comunque essere in discussione: pronto un prolungamento fino al 2026 con adeguamento dell'ingaggio che sfonderà il muro dei 3 milioni netti con i bonus.. Ha cercato la maglia bianconera con tutto se stesso, la onora come pochi altri, la difenderà da tutto.