Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio interno con l'Atalanta: "È chiaro che sono situazioni che ci toccano, inutile nasconderlo. Noi dobbiamo solo rispondere sul campo, rispettare i tifosi, sul resto non possiamo fare nulla. Ma ci siamo uniti ancora di più come gruppo e dobbiamo ripartire da questo".



C'E' QUALCOSA DI DIVERSO? - "Sicuramente c’era, ci siamo uniti di più e dobbiamo dare tutto in ogni partita. Possiamo fare solo quello".



COSA HA DETTO ALLEGRI? - "Il mister ci fa restare concentrati solo sul campo ed è a quello che dobbiamo pensare".



TANTI GIOVANI DELLA NEXT GEN - "In questa situazioni è bello avere tanti giovani che ti danno quella spensieratezza in più, stasera si sono visti dei veri uomini ed è quello che conta".