IL TABELLINO

Uscito indenne dallo Stadium (1-1), dove avrebbe potuto perdere di netto, ilsi issa in testa alla classifica con l’Inter, in attesa che il Napoli questa sera giochi a Udine. Se gli uomini di Spalletti faranno bottino pieno, come penso, saranno da soli davanti a tutti,, era la stagione 1961-62, e finì con un dodicesimo posto.(è a meno otto da Inter e Milan, oggi sarà a meno dieci dal Napoli). Visto che la Champions sarà il solito miraggio, tanto vale “retrocedere” in Europa League per provare a vincerla. Non solo si potrebbe conquistare un trofeo continentale che manca da tempi remoti (la Champions di Lippi è del 1996), ma da questa strada alternativa si potrebbe rientrare nella massima competizione dell’Uefa.. Una volta usciti Morata per Kean (65’), Cuadrado per Chiesa (72’) e, a pareggio subìto, Dybala per Kulusevski (78’), la squadra si è piantata, non avendo né energie, né idee. Prima di tutto, quindi, c’è un problema fisico, poi c’è una questione realizzativa. In gol dopo appena quattro minuti (Morata), la squadra di Allegri, schierata secondo l’ormai prevalente 4-4-2, si è messa in posizione di attesa, accorciando senza pressare mai. Ciononostante ha avuto due occasioni ancora con Morata (16’, deviazione sventata da Maignan) e con Dybala (17’, destro dal limite deviato dal portiere francese).. Due passaggi (Alex Sandro per Dybala, Dybala per Morata) e. Theo Hernandez ha evitato di fare fallo su Morata (avrebbe cancellato una chiara occasione da rete) e, visto come è andata, ha fatto bene. Altrimenti sarebbe scattato il rosso diretto e il Milan si sarebbe consegnato in dieci uomini al grande ritmo della Juve. Alla mezz’ora un’occasione simile a quella di Morata è capitata a, però il francese - lanciato da Bentancur - è stato rimontato da Tomori che ha evitato un raddoppio sicuro. Cinque minuti dopo,(è entratoche si è messo a destra con Tomori spostato al centro). Ma dei rossoneri fino all’intervallo si era visto poco o nulla. Un tiro di Tonali (deviato) all’inizio e uno di Rebic (respinto) poco prima della fine del primo tempo.La Juve ha continuato a fare la partita fino all’ora di gioco, accumulando rimpianti. Il più grosso ancora con Rabiot che, lanciato alla perfezione da Bonucci in area avversaria, ha deviato di sinistro fuori anziché colpire di testa.. Così, mentre Pioli sostituiva Saelemaekers con Florenzi e Kessie con Bennacer, Allegri vedeva la sua squadra abbassarsi sempre di più.se Szczesny non avesse salvato su Kalulu (85’) e poco prima Rebic, in contropiede, non avesse sparato alto. Allegri si è sgolato per passare dal 4-4-2 al 4-3-3 e relativa inversione di fascia per Chiesa (da destra a sinistra) e Kulusevski (da sinistra a destra), ma l’unica mezza occasione è arrivata su una girata di Kean (fuori) da calcio d’angolo.Il Milan, come detto, ha finito in crescendo.. Pioli, privo di Calabria dietro, Ibrahimovic e Giroud davanti, si è inventato Tomori a destra, con Kjaer e Romagnoli centrali di difesa.e ha lavorato anche per Kessie, davanti bene Diaz e, solo in parte, Leao. La squadra ha fiducia e anche quando è in difficoltà (e ieri lo è stata per un’ora) lotta con coraggio e spiccata personalità. Quando avrà recuperato tutti giocherà ancora meglio.Juventus-Milan 1-1Marcatore: pt 4' Morata (J); st 31' Rebic (M).Assist: pt 4' Dybala (J); st 31' Tonali (M).Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (27' st Chiesa), Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala (34' st Kulusevski), Morata (21' st Kean). A disp. Pinsoglio, Perin, De Sciglio, De Ligt, Ramsey, McKennie, Pellegrini, Bernardeschi, Rugani. All. Allegri.Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer (36' pt Kalulu), Romagnoli, Hernandez; Kessie (18' st Bennacer), Tonali; Saelemaekers (18' st Florenzi), Diaz (45' st Maldini), Leao; Rebic. A disp. Tatarusanu, Jungdal, Ballo-Touré, Castillejo, Conti, Gabbia, Pellegri. All. Pioli.Arbitro: Doveri di Roma1.V.A.R.: Di Paolo di Avezzano.Ammoniti: 2​0' st Dybala (J), Tonali (M).