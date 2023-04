Al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro il Bologna, l'allenatore della, ha commentato così il risultato ottenuto, la prestazione e il suo futuro ai microfoni di Dazn."Una partita come questa una settimana fa l'avremmo persa. Vediamo le cose positive e dove possiamo migliorare. La palla di Soulé bastava farla scendere e si poteva segnare, Iling ha fatto una giocata straordinaria sul gol, ma poi niente. Sono ragazzi giovani con 10 presenze in Serie A è un percorso di crescita. All'ultimo ci sono state due palle importanti in area da attaccare e non l'abbiamo fatto."Diciamo che abbiamo ottenuto un punto sulla Lazio e mantenuto il distacco sulle inseguitrici""Hanno qualità, vanno fatti crescere, poi normale bisogna accettare gli errori che fanno. Oggi c'era tanta voglia di vincere, ma non ci siamo riusciti. Erano 3 partite che non facevamo punti""Ci sono dei momenti per tirare certi tipi di rigori, altri momenti bisogna tirare forte in un angolo. Gliel'ho detto anche perché Skorupski lo conosce, sono amici""Il secondo tempo abbiamo iniziato non benissimo, i cambi hanno dato energia. Nel secondo tempo anche quando abbiamo accelerato, portandoli vicino all'area abbiamo fatto buone cose. Per difendere alto ci vuole la disponibilità da parte di tutti. Gli attaccanti han corso tanto nel primo tempo. Poi quando sono passati a 3 dietro loro non dovevamo più uscire"Chiesa punta? Non ha posizione, è un attaccante che ogni tanto trovi a sinistra e ogni tanto in mezzo e devi sperare che le sue giocate diventino importanti nell’uno contro uno, nei tiri da fuori. Non lo si può ingabbiare, deve essere intelligenti chi gli gioca vicino”"La fiducia la sento nel quotidiano. Il momento più difficile è questo, siamo tornati terzi in classifica. Io credo che la Juventus stia facendo un buon lavoro, sarebbe bello arrivare secondi o terzi per migliorarsi e c'è sicuramente l'Europa League. Facciamo un passo alla volta, io sono felice di essere alla Juventus".