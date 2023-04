L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro il Bologna, ma l'occasione è servita anche per togliersi tanti sassolini dalle scarpe.



In particolare il riferimento del tecnico livornese è alle frasi a lui attribuite nel post-partita della sfida persa in Coppa Italia contro l'Inter che secondo lui sono frutto di illazioni e fantasie che spesso vengono fuori quando la Juve perde. Ecco le sue parole in conferenza