Quando si vince va sempre tutto bene. E i problemi – anche se restano – li accantoni., ritornato forte e fastidioso dopo il deludente pareggio casalingo col. Magari già giovedì prossimo, nel ritorno di Europa League.A proposito: nell’ultimo week end la squadra di Kombouaré ne ha incassati tre dal Lens, quarto in Ligue 1.. Alla 2ª del campionato italiano dovrebbe riuscire ancora più facile, soprattutto se ragioniamo sui fatti come ha chiesto Max per tutta la scorsa settimana.I fatti sono che la Juve ha vinto, stavolta pure di, dominata in lungo e in largo dalla formazione spezzina, privata tra l’altro in settimana di Gotti e affidata ad interim alla coppia Lorieri – Valigi.. E senon si fosse superato sulle conclusioni diora staremmo parlando d’altro, mentre invece oltre ai 3 punti la Juve ha fatto pure cleen-sheet. E sono gli unici “fatti” che interessano ad Allegri.Sempre i “fatti” raccontano però di, il gol, e il secondo trascorso in gran parte in apnea, unica boccata d’ossigeno la rete di. Ti pare poco? No, però. Domenica ne sono bastate un paio in attacco e altrettante tra i pali per vincere lo stesso una partita di enorme sofferenza e fare poi “i complimenti ai ragazzi”.o.: Spezia 18 tiri complessivi di cui 7 in porta, Juve 15 e 3. Spezia 526 passaggi, Juve 371, con possesso Spezia quasi del 60%.. Ma “il calcio è semplice”, basta segnare un gol in più degli avversari per portare a casa la vittoria, non importa come. Certo, però la Dea è appunto bendata e non guarda in faccia a chi portare fortuna. Il Nantes – con porta stregata e santi protettori anche al VAR - insegna.A proposito di VAR, avete saputo cos’è accaduto in Premier?, arbitro dalla pluriennale carriera con oltre 500 partite dirette e 287 supervisionate,, costata 2 punti ai Gunners per la rete ingiustamente annullata., e il presidente federale invitò tutti a non fare casino, in quanto non c’era stato né errore arbitrale (che aveva convalidato la rete, ndr) né del VAR.