Massimiliano, allenatore della, ha parlato così alla vigilia della sfida di campionato contro il Monza (domani ore 20.45), che ha apre la 14esima giornata di Serie A: "Il Monza l'anno scorso ci ha portato via 6 punti e non abbiamo fatto gol. Domani è una partita difficile e importante, per dare seguito al pareggio contro l'Inter"."Danilo e Alex Sandro saranno a disposizione, anche se non sono al 100%. Locatelli? Vediamo oggi, è un problema di dolore. Se ce la fa, gioca, su Nicolussi Caviglia valutiamo. Ha fatto una buona partita contro l'Inter, ma era tanto che non giocava. Una soluzione verrà trovata"."Sappiamo quelli che sono i nostri limiti, il gruppo è coeso. Abbiamo una buona classifica, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ora abbiamo 4 trasferte nelle prossime 6, dobbiamo fare un passettino alla volta. Il Monza ha messo in difficoltà tante squadre, a livello difensivo fa bene, difendono tutti insieme, sono un gruppo unito. Nelle ultime 10 non ha preso gol e nelle altre 7 ha preso massimo un gol a partita"."Dobbiamo avere l'ambizione importante di sognare in grande, ma è necessario fare un passo per volta. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna squadra. E non scordiamoci che per la Juventus rimanere fuori dalla Champions League, non per demeriti sportivi, è stato un danno. L'obiettivo è quello di chiudere tra le prime quattro, di tornare in Champions. E' molto importante. Noi guardiamo la quinta, non l'Inter. Il campionato è una crociera, non è una gara di velocità. Dobbiamo tenere mentalmente, è un orgoglioso essere in alto a due punti dall'Inter, ma dobbiamo guardarci dietro. E' importante migliorare, ogni giorno. Non mantenere"."Hanno fatto una buona prestazione, ma stanno bene anche gli altri. Giocava Kean, Milik, ha giocato Chiesa, Vlahovic, l'importante - ripeto e l'ho detto anche ai giocatori - è tornare in Champions. C'è chi giocherà di meno, ma giocare in Champions l'anno prossimo è importante. Mi viene in mente Perin, giocherà meno, ha raggiunto un livello molto alto. Nello spogliatoio però è molto importante, è sempre propositivo. L'obiettivo è tornare a giocare martedì e mercoledì"."Ho un contratto con la Juve fino al 2025, stiamo lavorando bene. Con i nuovi dirigenti vado molto d'accordo, ho un ottimo rapporto con Manna, Scanavino e Giuntoli, c'è una buona armonia per far sì che la Juve abbia un futuro importante, non solo immediato, ma anche nei prossimi anni. Una cosa che ho imparato, arrivando nel 2014: passano gli uomini, ma resta il dna.Il resto non conta niente"."Galliani come al solito non ha sbagliato l'allenatore. Sta facendo molto bene e sono certo che comunque nella crescita e nel far sì che, vicino a Galliani, possa crescere. L'allenatore non è solo campo, ma solo fuori. Ci sono giovani che stanno crescendo ed è importante. Ha la fortuna di avere un dirigente di grande esperienza e genialità".