Il nome di Massimiliano Allegri è stato e rimane sul tavolo del Real Madrid. Perché sì, Florentino Perez stima molto l'allenatore della Juventus, lo vedrebbe più che bene sulla panchina del Bernabéu lasciata libera all'improvviso da Zinedine Zidane. Proprio dal presidente del Real sono partiti i contatti indiretti dei giorni scorsi: un corteggiamento serrato, Pochettino e Allegri in cima alla lista blanca ma al momento senza successo. Segnali arrivati a Max, probabile che possano continuare in queste ore perché a Madrid difficilmente si arrendono. Insomma, non è ancora detta l'ultima parola.



PROMESSA ALLA JUVE - Eppure, dalla Juventus filtra relativa tranquillità e serenità rispetto a questa opportunità Real Madrid per Allegri. Il motivo? Durante la riunione operativa di poco più di 7 giorni fa con l'allenatore presente insieme a Marotta e Paratici (con un confronto che si è allargato a tutti i pezzi grossi della società bianconera, dal presidente Agnelli a Nedved), Allegri ha dato la sua parola alla Juventus sulla scelta fatta: andare avanti insieme. Di certo, non si aspettava la chiamata del Real Madrid e questo può valere come alibi; ma quella promessa definitiva vale molto per tutta la Juve, con tanto di acquisti già stabiliti insieme alla società, cessioni predisposte e scelte anche forti da prendere per gli interventi sulla rosa attuale. La Juventus ha dato le chiavi anche a Max Allegri, senza fargli mai mancare appoggio, fiducia, considerazione su qualsiasi aspetto. Ma è convinta che la pianificazione impostata col suo allenatore non venga vanificata, anzi. Florentino però non sa cosa significhi la parola arrendersi. E continua a chiamare da Madrid, telefono bollente, insistenza totale quantomeno per le prossime ore. La Juve è sicura che non basterà, fiducia cieca nella credibilità del proprio allenatore.