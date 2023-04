Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli:



"Dispiace aver perso una partita del genere, ma sul gol ci siamo fermati dall'altra parte del campo, su questo dobbiamo assolutamente migliorare. La squadra ha fatto una buona gara, questo rimane anche se abbiamo preso un gol un po' da polli. Al 93' bisogna andare a difendere in area. Fa parte della crescita dei giocatori. Nelle ultime 5 partite ne abbiamo perse quattro, ora abbiamo un'altra partita importante contro l'Inter, testa a quella. Non serve a niente arrabbiarsi, bisogna conservare le energie. Accettiamo le decisioni arbitrali".



MOVIOLA - "Fabbri ha diretto bene, è stato bravo, gli faccio i complimenti per come ha arbitrato".



SCELTE - "Miretti e Soulé hanno fatto una gara importante, poi ho messo Chiesa che si sta riprendendo, credo che l'anno prossimo lo avremo nella condizione migliore. Di Maria ne aveva giocate due per 90', Vlahovic invece l'ho fatto riposare dopo giovedì, poi è entrato bene".



NAPOLI - "Ha meritato lo scudetto, contro di loro abbiamo fatto una buona partita. Ora abbiamo 59 punti, siamo davanti al Milan. Ci mancano ancora dei punti, dobbiamo sbrigarci a farli".



OBIETTIVI - "I ragazzi hanno fatto una stagione importante, la gente non sa veramente nulla della Juventus e della situazione surreale che abbiamo attraversato. I giocatori sono stati meravigliosi. Meglio stare sereni e sorridere, quest'annata ci farà crescere molto".