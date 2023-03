Poi però Maxdovrà fare i conti anche con tutta una serie di fattori vari ed eventuali, cercando di gestire al meglio gli sforzi di una squadra che appena giovedì sera ha disputato la dispendiosa gara con quelche andrà affrontato in Germania di nuovo giovedì prossimo. Da un lato Allegri sa di non poter schierare una formazione troppo rivoluzionata contro la Sampdoria, i tre punti in palio servono a maggior ragione dopo lo stop di Roma. Dall'altro non dovrà rischiare di allungare la lista degli indisponibili sovraccaricando troppo chi ha bisogno di fermarsi. A tutto questo si aggiunge anche la diffida di Adrien, uno che contro l'Inter non può mancare in alcun modo.il centrocampista francese ha molto di cui farsi perdonare, non solo dai tifosi. Deve soprattutto ripartire senza fermarsi più, l'ipotesi che possa partire titolare frulla nella testa di Allegri, difficile ma non impossibile:PROBABILE FORMAZIONE - Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Rugani, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Miretti, Vlahovic. All. Allegri.A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Gatti, Cuadrado, Iling-Junior, Locatelli, Barrenechea, Pogba, Soulé, Compagnon.Indisponibili: Alex Sandro, Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge, Kean, Milik.Diffidati: Alex Sandro, Kean, Rabiot.Squalificati: Kean.