, che il tecnico bianconero ha subito ringraziato "per la fiducia e la vicinanza del maggiore azionista del club". Rilette a freddo, dopo quello che tutti hanno definito "un terremoto societario",Nell’incertezza sul futuro di Andrea Agnelli, e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, rimane infatti una base importante al di sopra di qualsiasi sospetto, e cioè il ruolo di Allegri.Sei vittorie consecutive, senza subire gol, dall’1-0 al Torino al 3-0 alla Lazio, hanno riportato la Juventus in piena zona Champions, ancora a meno 10 punti dal Napoli, ma al terzo posto a meno 2 dal Milan campione d’Italia, con la prospettiva di far paura a tutti da gennaio in poi. E’ vero che Vlahovic non ha fornito segnali incoraggianti al Mondiale, bloccato dai suoi problemi fisici, ma al di là delle condizioni in cui torneranno i sette giocatori prestati alle rispettive nazionali in Qatar,Nessuno può sapere se, e quanto, Bonucci e compagni ne risentiranno, ma nel dubbio una cosa è certa.proprio come ha detto Elkann, per i giocatori e per la nuova società. E proprio perché sono in molti a immaginare, o addirittura a sperare, che la Juventus paghi a livello psicologico, e di conseguenza tecnico, tutto quello che è successo ai vertici del club,, cercando di isolarli dall’ambiente esterno e anzi chiedendo a tutti una reazione d’orgoglio. “Noi dobbiamo vincere in campo, perché questo è il nostro dovere e questo ci chiedono i nostri tifosi”. Parola più, parola meno, immaginiamo che sarà questo il discorso che Allegri farà alla squadra.Indirettamente, così,e proprio grazie al suo carattere di uomo di mare sarà il timoniere ideale in una situazione tutt’altro che ideale. Perché se non fosse così, John Elkann si sarebbe risparmiato quelle parole su Allegri, mai come ora leader e punto di riferimento di una nuova Juventus.