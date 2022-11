Non servono nuovi aumenti di capitale per la. A dirlo è, amministratore delegato di(holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche il club bianconero), durante l'annuale Investor adn Analyst Call. Tra gli interventi, Elkann ha parlato anche della Juve e ha risposto a chi chiedeva se si dovesse ricorrere a nuove misure: ". Ci troviamo in una situazione in cui c’è una chiara direzione davanti, come abbiamo annunciato ieri. Sarà nominato il nuovo consiglio di amministrazione a gennaio e il presidente sarà", riporta Calcioefinanza.it.Elkann ha poi aggiunto che la società "avrà un Direttore Generale molto capace nelle aree in cui la Juventus è presente.. Il calcio è un settore di grande valore e pensiamo che con gli ingredienti che ha la Juventus abbia la capacità di diventare una società di valore ancora maggiore rispetto a quello che ha oggi".