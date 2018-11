Grande momento per Massimiliano Allegri, in campo e fuori. La sua Juventus continua a macinare record in campionato e, con un Cristiano Ronaldo in più in rosa, prova a dare davvero l'assalto alla Champions League, con la finale al Wanda Metropolitano del primo giugno 2019 che è il grande obiettivo di questa stagione. Sempre per il prossimo giugno sarebbe in programma un altro evento molto importante per l'allenatore bianconero: il matrimonio con Ambra Angiolini. A rivelarlo è il settimanale Chi, in edicola da domani, che aggiunge anche alcuni dettagli come lista degli invitati e partecipazioni, che sarebbero già pronte. Nella nostra FOTOGALLERY, alcuni scatti della coppia.