Inter-Torino, le pagelle di CM: spettacolo Calhanoglu, sacrificio Thu-La. Buongiorno promosso

: Respinge la forte conclusione di Zapata, poi si gusta il match.: Un po’ da terzo, un po’ da quinto. Qualche svista iniziale, poi si registra e gioca con la garra di sempre.: Inizio parecchio sofferente in marcatura su Zapata, cui prima concede un destro e poi un colpo di testa che esce di poco alla destra di Sommer. Per fortuna poi trova le giuste misure.: Spazi chiusi e tanto pressing, allora prova a scardinare la retroguardia avversaria con precisi lanci ad innescare i compagni. Dalla sua parte il Toro non trova mai spazi in cui tuffarsi.

(Dal 26’ s.t.: Prova un paio di volte a puntare l’avversario, non gli va bene e inizia a giocare semplice. Rimane comunque attivo nel gioco).: Si alterna molto con Pavard, rimane sul pezzo anche tra le difficoltà iniziali.: In mezzo al campo detta legge in tutti i modi, sua l’imbucata per Mkhitaryan che costringe Tameze all’affannosa rincorsa e al conseguente rosso.(Dal 27’ s.t.: Entra a giochi fatti, spreca un buon contropiede con una giocata goffa che sbatte su Sanchez).: Realizza l’1-0 incrociando il mancino di prima intenzione. Raddoppia con la specialità della casa, spiazzando il portiere dagli undici metri. 13 gol in campionato, 15 in stagione. E la Curva canta: «Calha lo sai perché»”.

(Dal 18’ s.t.: Entra con buon piglio, gestisce il gioco e arriva alla conclusione un paio di volte, anche rendendosi pericoloso).: Con uno scatto felino brucia Tameze lo costringe al fallo da rosso. Con la coda dell’occhio vede l’inserimento di Calhanoglu e di prima intenzione lo serve mandandolo alla conclusione che porta all’1-0.(Dal 18’ s.t.: Non gioca mai sotto ritmo, entra sempre per spingere al massimo e questo glielo riconoscono tutti).: Da quel lato si innesca un bel duello con Bellanova. Un po’ come Dimarco, inizia a utilizzare tutto il campo e la prima azione che porta Thuram al tiro nasce proprio da un suo generosissimo scatto ad occupare zona punta. LA giusta interpretazione del quinto di Simone Inzaghi.

: La prima azione pericolosa porta la sua firma, punta e salta Bellanova facendolo accomodare a terra, ma poi spara alto dopo la bella iniziativa personale. Svaria su tutto il fronte scattando in continuazione e conquista il calcio di rigore che Calhanoglu trasforma nel 2-0.(Dal 18’ s.t.: Cambi gioco di alto livello, entra per divertirsi e divertire, in una cornice di festa e con l’Inter in superiorità numerica).: Tutta la partita a lottare come un leone e a cucire gioco. Si destreggia in area e serve a Mkhitaryan avviando l’azione del vantaggio nerazzurro. Gara di sacrificio e sostanza. Di destro fallisce una buona occasione da gol.

: Non fa sconti neanche a giochi fatti. Conosce la tigna del Toro di Juric e gli oppone l’Inter vera, dando poi spazio a chi ha giocato meno quando la partita è sui binari giusti. Perfetto.PAGELLE TORINONessun miracolo, ma sue due gol di Calha è incolpevole.Thuram gli procura un bel da fare. Tiene botta, poi a un certo punto gli si annebbia la vista e stende in area in francese causando calcio di rigore.Gli spetta il difficile compito di badare a Lautaro, gioca con applicazione e intelligenza, ben figurando sotto gli sguardi attenti di una dirigenza che lo segue con tanto interesse.

Scolastico, per niente arrembante. Troppo compassato, il suo limite di sempre.Entra e si mette lì dietro, un po’ a chiudere spazi).Chiude in netto e colpevolissimo ritardo su Calhanoglu, che colpisce indisturbato per l’1-0-Gioca un buon primo tempo a tamponare le iniziative di Mkhitaryan ma a inizio secondo tempo si lascia scappare l’armeno e lo stende al limite dell’area guadagnando un rosso.Con le squadre in parità numerica, si esprime con buona qualità e prova a verticalizzare il gioco con rapidità. Poi sparisce un po’.

Non crea mai problemi, Juric lo ha sicuramente disciplinato dal punto di vista tattico, ma non trova spunti.Prova l’azione personale e di destro conclude dalla distanza, ma il tiro, dotato di buona forza, è comunque centrale. Più attivo di Lazaro.Non si vede mai.Palla al piede è sempre elegante e risoluto, quando il Toro resta in dieci inizia inevitabilmente a fare più fatica anche lui.Stoppa di gran classe la verticalizzazione di Ricci e arriva alla conclusione, ma trova Sommer pronto a respingere. Sovrasta de Vrij nel gioco aereo e impatta di testa il cross di Bellanova mandando il pallone di poco a lato.

Entra quando la palla è sempre tra i piedi dell’Inter. La vede poco).In undici contro undici fa il suo gioco, quando rimane in dieci cade ogni argine.