“Ormai ho perso l’abitudine a tutto”, scherza Max Allegri a bordo campo dopo aver giocato quasi tutto il primo tempo. Sul resto, non si è sbottonato a Canale 5: “Stasera mi sono veramente divertito, anche per lo scopo della serata e anche se mancava la cornice di pubblico degli anni passati. Capello? Fabio è uno dei più vincenti in Europa, c’è sempre da imparare quando si parla con lui, un piacere e un onore. Da giocatore era tanto che non riprovavo, sono passati vent’anni. Ma è sempre bello ritrovare amici e ragazzi che danno la disponibilità per serate in cui si fa del bene”.