Il noto agente e intermediario Giovanni Branchini, che fra i suoi assistiti ha l'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sul futuro del tecnico ai microfoni di Radio Anch'io Sport.



L'INGLESE - "Lui dice che sta intensificando i corsi di inglese, ma non ci credo... Battute a parte, è contento di avere un anno di pausa, è importante vedere le cose da un punto di vista diverso".



TORNA A FINE ANNO - "Sono certo che nella prossima stagione sarà felice di riprendere il suo percorso professionale".



ASPETTA LA CHAMPIONS - "Se allenerà all'estero? E' difficile fare previsioni. Saranno importanti i prossimi turni di Champions, adesso sarebbero discorsi sui desideri, non sulle certezze".



LO SCAMBIO SPINAZZOLA-POLITANO - "Credo che lo scambio Spinazzola-Politano non si farà più. E' accaduto qualcosa di inatteso. Penso che il deterrente migliore per evitare episodi del genere è avere calma e prudenza prima di fare le foto con le sciarpe... Se ci fosse più attenzione alla forma, questi incidenti di percorso non accadrebbero. Non c'è stato nulla di scorretto: se è vero che è stata una scelta tecnica, come avrebbe detto Conte, si resta un po' sgomenti. Bisogna fare un passo indietro"