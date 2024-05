Real Madrid campione di Spagna: dopo Benzema e prima di Mbappé, è la vittoria del 4-3-fantasia

C'erano forse dubbi sul fatto che ilarebbe stato tra le pretendenti alla vittoria della Liga 2023/24? No, nessuno. Più di qualcuno, invece, sulle possibilità dei Blancos di celebrare il, sbaragliando la concorrenza ancheSe infatti in estate Karimha scelto di trasferirsi all'Al-Ittihad, in Arabia Saudita, al Bernabeu è arrivato l'onesto. Y nada mas, "e niente più", come recita l'inno delle Merengues, almeno in attacco. Perché la stella più brillante, il presidente Florentino Perez l'ha accesa a centrocampo:, che per non farsi mancare nulla a livello di aspettative si è preso il numero 5 di Zinedine Zidane. Mica male come presentazione.

Il resto della campagna acquisti è stato votato all'inserimento di profili in grado di allungare la rosa e con un futuro promettente: il terzino sinistrodal Rayo Vallecano, la stellina turcadal Fenerbahce (tartassata dagli infortuni in questi mesi), il figliol prodigodopo i due anni di prestito al Milan. Proprio Brahim, dodicesimo uomo nell'arco di tutta la campagna e autore di reti pesantissime, ha timbrato gol e assist per Bellingham nell'ultima vittoria contro il Cadice.A 360 minuti dal termine,, quella di andata contro l'Atletico Madrid, al Civitas Metropolitano, per 3-1 il 24 settembre. Poi un cammino a, sconfitto in entrambi i Clasicos, ela sorpresa stagionale, regolato per 0-3 a Montilivi (unica sconfitta casalinga per i biancorossi in stagione) e per 4-0 al Bernabeu, nella serata che ha indirizzato definitivamente il campionato. Proprio il Girona ha servito al Real la matematica certezza della vittoria battendo il Barcellona per 4-2.

E dire che non è stata nemmeno una stagione fortunata, specie in autunno: hanno praticamente finito la stagione perprima il portiere Thibaut, poi i due difensori centrali titolari, Edere David; Vinicius inoltre ha avuto qualche problema di troppo nel corso dell'annata (ma abbiamo già menzionato le qualità del rincalzo Brahim Diaz). In porta è stato sceltodal Chelsea, diventato poi rapidamente il secondo di, mentre la difesa non ha subito modifiche. Nel corso della stagione, non è stato raro vederedalle loro posizioni di vertice basso e terzino. Con risultati sempre impeccabili.

Sarà ricordata anche come la stagione che ha visto separarsi i percorsi dei due direttori d'orchestra di un'epoca al Bernabeu:in favore di Camavinga e Tchouameni, mentreA 34 anni, il tedesco è ancora il miglior passatore al mondo e dà alle partite il ritmo che desidera, su qualsiasi palcoscenico.Ma come sopperire all'assenza di un grande centravanti? Joselu una manciata di gol l'ha messa a segno, ma non è mai stato una prima scelta. Carlo Ancelotti, ormai padrone incontrastato dello spogliatoio più prestigioso al mondo, ha trovato. Con quella al Cadice nell'ultima partita sono, ovvero capocannoniere della Liga, partendo dalla posizione di centrocampista offensivo. E per quel che riguarda i due brasiliani, citiamo lo stesso Ancelotti: "Se Vinicius o Rodrygo si trovano meglio nell’aprirsi un po’ di più, non dirò loro di rimanere dentro perché si tratta di un’interpretazione individuale del gioco in possesso del pallone. E qui io non entro, perché. La creatività che non fa a pugni con la disciplina, come diceva Crujiff: una lezione che chiunque si approcci al mestiere di allenatore dovrebbe sempre tenere a mente.

Vinta la Liga 2023/24, quella del 2024/25 dovrebbe salutare un Real campione in carica ancora più forte:, non tanto per colmare la zolla vacante del numero 9 ma per proseguire sul binario di un attacco tanto indecifrabile quanto inarrestabile; da capire poi quando arriveràper la fascia sinistra della difesa dal Bayern Monaco, se in estate con un acquisto o se nel 2025 a parametro zero. In ogni caso, Ferland Mendy è una soluzione di livello assoluto. E poi, naturalmente,, che in questa stagione Lunin ha sostituito degnamente. Potremmo essere davanti alla nascita di una formazione in grado di entrare nella leggenda.