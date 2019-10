Iniziano a diventare sempre più insistenti le voci che vogliono Massimiliano Allegri prossimo a sbarcare in Premier League. Come se non bastassero le indiscrezioni sull'ex allenatore della Juventus, intento a prendere lezioni di inglese in vista di una possibile nuova avventura professionale all'estero, La Gazzetta dello Sport riferisce che il tecnico livornese era ieri sera a Londra per assistere dal vivo alla sfida di Champions League tra Tottenham e Bayern Monaco. L'epilogo clamoroso della partita, col 7-2 rifilato dai campioni di Germania agli Spurs, ha reso particolarmente delicata la posizione di Mauricio Pochettino, nonostante un contratto rinnovato non molti mesi fa fino a giugno 2023.



IL RICHIAMO DI OLD TRAFFORD - Nelle passate settimane, Allegri ha lasciato intendere alle persone a lui più vicine di non essere intenzionato per il momento a subentrare in corso d'opera di volersi godere fino in fondo l'anno sabbatico che si è preso dopo la conclusione del rapporto con la Juventus, con cui ha conquistato nella passata stagione il suo sesto scudetto personale. Più del Tottenham, a smuovere queste convinzioni potrebbe essere la chiamata del Manchester United, che sta attraversando una delle fasi più delicate della sua storia recente. Il pareggio di lunedì sera con l'Arsenal ha certificato la crisi dei Red Devils, decimi in classifica e autori della peggiore partenza negli ultimi 30 anni, la peggiore in assoluto da quando il campionato inglese ha assunto la denominazione di Premier League.



SOLSKJAER RISCHIA - Secondo quanto riferisce il Guardian, nonostante queste statistiche la dirigenza dello United non ha ancora preso in considerazione l'idea di esonerare Ole Gunnar Solskjaer, che soltanto nei mesi scorsi ha rinnovato il suo contratto fino al 2022. Tuttavia, la situazione è in evoluzione e un'altra serie di cattivi risultati potrebbe costare caro al tecnico norvegese, col nome di Allegri che rientra in una lista di 2-3 obiettivi. Il suo contratto con la Juventus scade a giugno 2020, ma la prospettiva di sedersi su una delle panchine più prestigiose di Inghilterra e di dare il via alla rinascita di un club reduce da diverse stagioni anonime potrebbe stuzzicarlo particolarmente.