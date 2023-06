Paolo Bianco è andato via, sarà l'allenatore del Modena. Il suo posto nello staff tecnico bianconero verrà preso da un altro ex fedelissimo di Max Allegri: proposta fatta a Francesco Magnanelli, bandiera del Sassuolo che arriva dal primo anno nello staff di Alessio Dionisi. Futuro alla Juve per lui? Risposta attesa in settimana.