Allegri-Pioli, l'ultimo scontro in Juventus-Milan: colori opposti, destini simili

Un ultimo grande acuto, un testa a testa finale, prima di salutare le rispettive squadre.si preparano alla sfida che vedràscendere in campo alle 18 all'Allianz Stadium, con la consapevolezza che potrebbe trattarsi dell'. Un confronto dal sapore di 2° posto, fra due tecnici in momenti difficili della propria carriera, che hanno saputo tuttavia regalare gioie alle rispettive piazze nel recente passato.

E' un finale di stagione in caduta libera quello di Allegri e Pioli. Per il, dopo un inizio di stagione che faceva sperare che la Juventus avrebbe potuto lottare fino all'ultimo con l'Inter, il cammino nell'ultima fase di campionato ha incontrato numerose battute d'arresto, tanto chee un misero bottino di 2 vittorie contro Frosinone e Fiorentina. Per, invece, non è tanto il cammino a livello di punti a pesare nell'ultimo mese, quanto l'arrendevolezza della squadra nelle sfide più importanti. Emblematiche la, che ha consegnato all'Inter lo scudetto della seconda stella. Insomma, tre appuntamenti mancati nel giro di 11 giorni.

GUARDA JUVE-MILAN SU DAZN

Non sono tanto i traguardi non raggiunti in termini di risultati ad indirizzare il giudizio sui due allenatori, quanto. Entrambi gli allenatori potranno certamente consegnare la panchina all'eventuale successore accompagnata dal, con il tecnico livornese ancora in corsa per la vittoria Coppa Italia, ma è chiaro che per due piazze ambiziose non possa bastare. Guardando al passato, entrambi possono fregiarsi di conquiste di assoluto livello, anzi, le più importanti degli ultimi anni delle rispettive squadre. E questo perché Allegri, al netto delle difficoltà nell'ultimo triennio, rimane comunque(6 successi, secondo nella classifica all-time solo a Trapattoni), mentre Pioli ha riportato lonel 2021/22, superando un'Inter sulla carta favorita. Ma il passato è passato e - come per i grandi chef stellati - il piatto che conta è l'ultimo appoggiato sul pass. E così, non può che saltare all'occhio il

E così, salvo stravolgimenti, entrambi si preparano a salutare le tifoserie che li hanno più celebrati in carriera, con un congedo che ha molti punti in comune e che si riassume in un unico concetto:. Perché se da un lato Allegri sembra non avere più con sé l'approvazione dell'ambiente e la fiducia dello spogliatoio, dall'altra la situazione è speculare, con la dirigenza già proiettata al nome del successore. Per la Juventus il nome in pole position, mentre per il Milan sono molti i profili al vaglio e emersi negli ultimi giorni. Nelle ultime ore, in particolare,, tecnico spagnolo ex Real Madrid, già alla guida della nazionale spagnola. Valutazioni in corso, il mercato darà il suo responso, ma per oggi: per Pioli vincere vorrebbe dire relegare la Juve a -8 e assicurarsi quasi sicuramente il secondo posto, mentre in caso di vittoria di Allegri il divario scenderebbe a sole 2 lunghezze, riaprendo la lotta per una piazza alle spalle dell'Inter.