Juventus, non solo Thiago Motta: la novità sul piano B

42 minuti fa

2

Si infiamma il dibattito sul futuro della panchina della Juve tra chi saluterebbe con piacere Max Allegri e chi invece ritiene stia facendo il massimo. La dirigenza bianconera si trova tra due fuochi e si è presa del tempo prima di scegliere a chi affidarsi nella prossima stagione.



PIANO B - Secondo quanto riporta Sky Sport, la difesa di Giuntoli dell'operato dell'allenatore livornese sarebbe più di facciata che di fatto: ambo le parti avrebbero infatti capito che non si possa più proseguire con il rapporto. L'addio avverrà nell'incontro di fine stagione già programmato. Thiago Motta è il prescelto dell'ex Napoli, il piano A. Il punto, secondo la testata, è che non esisterebbe al momento un piano B, neppure quello che in molti tifosi sperano possa riportare Antonio Conte alla Continassa.