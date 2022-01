Da quarto difensore a titolare è un attimo. Chiedete aper credere. Chiellini positivo al Covid, Bonucci alle prese con un affaticamento e così Massimiliano Allegri ha lanciato il classe '94 dal primo minuto contro l'Inter. E nonostante la sconfitta, l'ex Empoli non è andato male.. Nel post partita Allegri lo promuove: "Sono contento di Rugani" ha detto l'allenatore dopo il fischio finale.- Segno di una fiducia mai abbandonata, perché Max sa che quando ha bisogno lui c'è. E' lì, pronto. A disposizione. Mai titolare in tanti anni di Juve e mai una parola fuori posto, è sempre stato quell'usato sicuro sul quale gli allenatori si sono affidati quando avevano bisogno., ma il club sta iniziando a fare delle riflessioni a lungo termine sul futuro del giocatore.- Il contratto attuale di Rugani è in scadenza nel 2024, non c'è fretta di trovare una soluzione ma la società vorrebbe trovare una soluzione sull'ingaggio da circa 3 milioni di euro., ma non è escluso che Rugani possa fare le valigie se dovesse respingere la proposta.