Giornata di relax per Massimiliano Allegri, tornato a Pescara - come raccontato da Rete 8 - a trovare il suo maestro Giovanni Galeone. Il tecnico bianconero non ha rilasciato dichiarazioni ma è stato accolto da tantissimi tifosi in cerca di foto e autografi. Allegri si è fermato a pranzo in un noto ristorante della riviera insieme ad Antonio Martorella, a Galeone e al rettore dell'Università d'Abruzzo Sergio Caputi.