Juventus, nuovi affari con il Lille: Giuntoli studia Zhegrova, cifre e dettagli

La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. Il nome nuovo è quello di Edon Zhegrova, nazionale kossovaro classe 1999. Sotto la guida di Paulo Fonseca al Lille sta disputando una grande stagione con 11 gol e 9 assist tra tutte le competizioni.- Gli scout della Juve sono andati in missione a Lille in diverse occasioni durante le ultime settimane, Zhegrova piace perché ha personalità, gamba e ottimi spunti.Edon è un sinistro naturale che ama giocare sulla corsia di destra a piede invertito ma ha fatto bene anche sul versante opposto in questa stagione.

- Zhegrova alla Juve al momento è solo un’idea ma con la consapevolezza chepotrebbero agevolare la trattativa.Al momento il club bretone, forte di un contratto in scadenza nel 2026, non ha ancora deciso se sacrificare o meno Edon sul mercato. Zhegrova vuole un grande finale di stagione per portare il Lille in Champions League, poi nel futuro può esserci la Juve.