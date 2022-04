C'è chi li vede e li vorrebbe prossimo tandem alla guida della Juve. Allegri non è mai stato amato a Torino, solo accettato a forza di scudetti. Juventus-Fiorentina vale la finale per i viola e molto di più per lui, già destinato a chiudere il campionato con meno punti di Pirlo e col rischio zero tituli a un passo. Ce ne sarebbe abbastanza per parlare di stagione fallita, tant’è che da due settimane a Torino si parla più del futuro che del presente, strategia di tutti per spostare l’attenzione da ciò che non funziona.Servirebbe una Juve tipo quella che a inizio mese ha messo alle corde l’Inter, ma quell’inedita versione è rapidamente diventata una bella recita senza repliche. Qualificazione quindi molto più aperta di quanto dicano il punteggio e il regolamento che per l’ultima volta conterà doppi i gol in trasferta.Gli ha affidato la ricostruzione per intero e a suoni di milioni (7 per 4 anni, l’unica ragione per cui il futuro del progetto tecnico non è ancora in discussione) e in cambio finora ha ricevuto solo delusioni: mai in corsa scudetto, battuto dall’Inter in SuperCoppa, fuori agli ottavi in Champions. La Coppa Italia vale e serve anche al presidente, per farne un ponte da stendere sopra le macerie di stagione.La Coppa Italia può dare un senso alla stagione, ma non salvarla né salvarne i conti, se solo a gennaio si sono spesi altri 70 milioni per Vlahovic, «uno che gioca a calcio da un anno e mezzo», ha appena spiegato Allegri. Bontà sua.