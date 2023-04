Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida che vedrà la Juventus affrontare il Bologna, l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, ha scherzato coi giornalisti presenti che a suo dire lo stanno attaccando gratuitamente.



CHI PRENDERETE DI MIRA? - "Critiche? Io soprattutto sono quello criticato, ma per me è un divertimento. Voglio bene a tutti, è un divertimento... Pensa a un domani quando non ci sarò più, smetterò, tutte queste robe... ne dovrete prendere un altro di mira. Su questo mi stimolate, veramente".