Massimiliano Allegri si dà all'ippica, ma senza gioia. L'ex allenatore di Milan e Juventus da maggio è proprietario in Francia al 50% di una cavalla, ma il debutto del mister alle corse non è stato dei migliori, anzi: come riporta Sportmediaset.it, Ossun Set (nome dell'equina) è arrivata ultima sui 2000 metri in una corsa a reclamare, nonostante fosse la grande favorita. Dopo un percorso da leader, la cavalla si è eclissata nel finale e ha chiuso ottava su otto: un esordio da dimenticare per Allegri.