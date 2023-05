Domenica, MaxLunedì, FrancescoMartedì, John. Una dichiarazione al giorno, più o meno interpretabile, non può bastare per spazzare via le voci e i dubbi sul futuro in casa Juve. Anche per quel che riguarda la panchina. Perché rapidamenteun po' per la stanchezza accumulata in questa stagione surreale, un po' per le tensioni e le scorie lasciate dalla spaccatura riguardo la scelta di Cristiano Giuntoli (in attesa che si liberi dal Napoli), un po' perché questo biennio rimane comunque deludente dal punto di vista meramente calcisticoDue settimane per la resa dei conti, prima alla Juve non resta altro da fare che provare a far quadrare i conti: inevitabile ragionare sulla possibilità di restare per due stagioni fuori dalla Champions (-150 milioni?), gli oltre 40 milioni lordi previsti per gli stipendi di Allegri e il suo staff nel prossimo biennio sarebbero un'ulteriore zavorra.- E allora dopo aver concluso con la vittoria di Giuntoli il casting per il ds, tant'è vero che l'alternativa in caso di ultimi scherzetti targati De Laurentiis alla Juve si resterebbe così con la promozione di Giovannial fianco dell'inibito Federico, oratransitato dalla Juve con il ruolo di vice-Pirlo e poi confermatosi ad alto livello tra Verona e Marsiglia. Piace, parecchio, Raffaeleal netto di battute di circostanza sue e spoiler di Paolo Berlusconi. Valutazioni in corso anche per quel che riguarda Alessio, così come per. Tanti nomi, anche altri in corsa, interessano profili in rampa di lancio che riportino entusiasmo e possano diventare grandi insieme alla Juve.