Chi ha tempo non perda tempo. Ma se a prendere tempo è Aureliodi conseguenza può essercene abbastanza di tempo per provare a rimandare la rivoluzione anche all'interno della Juve.Perchépiù di chiunque altro all'interno dell'area sportiva bianconera,. Il tecnico bianconero infatti è stato eletto punto di riferimento totale di tutta l'area sportiva fin dal giorno dopo l'addio di Andrea Agnelli e tutto il cda,. E quel blocco granitico composto da Calvo, Allegri e Federico Cherubini, in realtà sta celando diverse crepe quando si avvicina la fine di una stagione surreale per mille motivi,, che ha inevitabilmente malgradito anche le informazioni arrivate pure a lui dei sondaggi per altri allenatori, come Raffaele Paladino e Igorempre. Figuriamoci i rumors su Luciano. E pure il messaggio lanciato in conferenza stampa non lascia spazio a interpretazioni:tanto costa il prossimo biennio al lordo delle tasse solo di ingaggi tra Allegri e il suo staff.. Mentre prosegue la melina di De Laurentiis però riprende consistenza l'ipotesi della continuità in casa Juve, anche in virtù del fatto che tutti i dirigenti dell'area sportiva hanno ancora un anno di contratto. Con Giovanni, attuale ds della Next Gen, che in tal caso potrebbe ricevere quella promozione al fianco di Cherubini che prima della rivoluzione di novembre sembrava vicinissima: non saranno i nuovi deferimenti a incidere, erano ormai attesi da tempo, in ogni caso la Juve ha comunque deciso di confermare lo stesso Cherubini anche se con un ruolo di diverso (coordinatore squadre) nonostante l'inibizione già confermata per il caso plusvalenze.