Altro che terapia conservativa: sono 45 giorni buttati al vento, l’unica speranza che Pogba conserva è quella di giocare il Mondiale, ma è speranza davvero piccola, il menisco esterno è una brutta rogna, nella migliore delle ipotesi arriverebbe in Qatar non al meglio della condizione. Deciderà il ct Deschamps se convocarlo o meno.Inutile ricordare ora come i medici della Juventus, ad agosto avevano suggerito l’operazione. Avevano ragione loro, ma nessuno ha potuto imporsi sulla volontà del giocatore. Anche per questo sarebbe bello e onesto se ora fosse proprioperché anche Di Maria prosegue il dentro e fuori dal campo. Può capitare quando punti su campioni usurati e chissà se è vero che del ginocchio non perfetto di Pogba, la Juventus sapeva già prima che si fermasse negli Stati Uniti. Prenderlo a tutti i costi, e solo per accontentare Allegri, è stato un azzardo e gli azzardi a volte si pagano.ma sicuramente ci spiegheranno che non è così. Resta che rientrato nella mezz’ora finale contro lo Spezia, a 15 giorni dall’infortunio, Di Maria è stato riproposto titolare a Firenze: 45 minuti e poi stop, sguardo non felicissimo in panchina, ma probabilmente era l’esito della partita. Stamane qualche allungo, proprio come Pogba, e la decisione di fermarlo di nuovo. Resta da capire se ha solo provato o se è in quest’ultima occasione che si è rifatto male. Per il momento, non ci sono prognosi né diagnosi: si sa solo che il Fideo non è tra i convocati per l’esordio in Champions, nella partita che nella stagione, probabilmente avrebbe voluto giocare più di qualunque altraChissà se almeno un po’ se ne è pentito e se oggi rifarebbe le stesse scelte. Un gran bel mercato, s'è detto. Ma la condizione era che Pogba e Di Maria giocassero con continuità, sennò sono solo figurine.@GianniVisnadi