Il mercato dell’Inter non è chiuso!

visto che ormai non c’è più nulla da chiedere a un gruppo che ha regalato enormi soddisfazioni. Il cammino dell’Inter è stato netto,nel corso di una stagione lunga e logorante in cui non tutti si sono dimostrati all’altezza della situazione.È proprio lì che si concentra il focus dell’allenatore nerazzurro, su quel punto che invece Ausilio aveva volutamente occultare nelle recenti interviste rilasciate a obiettivo raggiunto.con gli arrivi di Taremi e Zielinski, colpi piazzati praticamente a gennaio. Non sarà così,, ovvero menzogne ben calibrate e consentite a un dirigente al fine di proteggere il proprio lavoro.

Simonenon se l’è sentita, il tecnico nerazzurro è da sempre allineato alle dinamiche societarie, ma dopo la partita contro il Sassuolo, sempre con l’educazione che lo contraddistingue,, che dalla terrazza in Duomo aveva parlato di rosa da non allungare. Di parere opposto, invece, il tecnico nerazzurro: “Ho letto che si potranno allungare le liste secondo la Uefa. Dove dobbiamo migliorare? Ne stiamo parlando con la società, due acquisti importanti e mirati sono già stati fatti. Bisognerà allungare la rosa, poi a volte il mercato è imprevedibile. Ma

Come a dire, Taremi e Zielinski mi vanno benissimo, ma non credo possano bastare. Tuttavia anche Inzaghi naviga a vista, riparato dalla trincea delle bugie bianche, evidentemente Marotta ha fato scuola:a disposizione, senza perderne nessuno. Arnautovic e Sanchez per me sono stati importanti perché hanno giocato meno ma quando sono stati chiamati in causa si sono fatti trovare pronti. Non vorrei rinunciare a nessuno dei miei calciatori, poi capisco che ci sono esigenze di squadra e società”.

dalla critica, dai fatti e da tutto l’ambiente a lui circostante. Ha un contratto in essere ed è l’unica cosa che lo lega all’Inter, ma il club sta cercando alternative. Dal canto suo,a completamento di un reparto che sarebbe così composto da Lautaro, Thuram, Taremi e dall’islandese, per l’appunto. Piccolo appunto:, somma che in questo momento non è a disposizione degli uomini mercato, visto e considerato che anche altre zone di campo richiederebbero sensibili ritocchi.. Insomma, servirebbe un investimento anche lì., su cui attualmente l’Inter è ferma proprio perché vanno stabilite le priorità in merito al piano di azione, ma

Se diamo un nome alle esigenze nerazzurreal fine di rendere l’attuale rosa ancora più competitiva e colmare le lacune che via via si sono presentate.ma ugualmente utili al progetto. Il mercato dell’Inter non è chiuso e ieri Inzaghi ne ha parlato apertamente.