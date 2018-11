Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è il vincitore della Panchina d'oro per il 2018. Si tratta del quarto successo personale per l'allenatore livornese, che ha ottenuto 17 voti dai propri colleghi, precedendo Maurizio Sarri (Napoli) e Simone Inzaghi (Lazio), che hanno chiuso al secondo posto a pari merito.



Ecco le sue parole dal palco dell'auditorium di Coverciano: "Devo ringraziare la società, i giocatori e tutto il mio staff che sono i veri artefici di tutti i successi. La Champions? Speriamo che quest'anno la fortuna sia dalla nostra parte"



Queste le parole aggiunte da Allegri nell'intervista concessa a Sky Sport: "Speriamo che sia un altro anno pieno di successi, sarà difficile perché Napoli e Inter in Italia vanno forte. Fino a marzo la Champions non conta, bisognerà arrivarci preparati, essere un pizzico fortunati e avere tutti i giocatori in condizione. Il premio dipende dai successi che la squadra ti regala. Nel calcio bisogna essere efficaci e non divertenti, altrimenti non si vince e ci arrabbiamo tutti. Momento giusto per la Champions? Era giusto anche il primo anno, ma è andata male, come al terzo. In questi anni sicuramente società e tifosi stessi sono cresciuti".