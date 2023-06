Il casting per la panchina della Sampdoria nella prossima Serie B è ancora aperto. La nuova dirigenza è alla ricerca dell'allentore giusto per ripartire, e in pole tra i nomi circolati sino ad oggi c'è anche quello di Fabio Grosso. L'ex tecnico del Frosinone è stato contattato da Radrizzani, ma ha preso tempo con il neo proprietario blucerchiato. Il mister viene dipinto come lusingato dalla proposta doriana, ma è entrato anche nel casting per il dopo Tudor a Marsiglia.



Con Grosso la Samp avrebbe già affrontato pure la tematica del mercato e relative prospettive, oltre al discorso staff. L'ex Juve porterebbe a Genova il vice Morrone con il collaboratore tecnico Carretta, il preparatore dei portieri Senatore e il preparatore atletico Vaccariello.



BARONI - L'attesa per Grosso ha riattivato le antenne della Samp, che si starebbe muovendo anche sul fronte Marco Baroni. L'allenatore ieri ha incontrato il Lecce, e non ha ricevuto la proposta che si aspettava. Le strade di club e mister si divideranno, il suo profilo è gradito alla Samp ma secondo Il Secolo XIX il problema sarebbe rappresentato dalle richieste di Baroni: triennale a cifre abbastanza impegnative.