L'ufficialità non c'è ancora ma oggi, finalmente, i tifosi della Sampdoria possono tirare un sospiro di sollievo. La corsa contro il tempo per la Serie B è finita, e si è conclusa nel migliore dei modi: il club blucerchiato potrà iscriversi al campionato 2023/2024.



Entro la serata, la società di Corte Lambruschini concluderà gli adempimenti necessari, concludendo la documentazione necessaria. Ieri, ad esempio, sono stati versati gli stipendi di un bimestre per calciatori e una precisa parte dello staff (7 milioni di euro). Inoltre, Radrizzani e Manfredi hanno saldato anche le società estere per alcune operazioni del passato. Si tratta circa di altri 6 milioni, relativi a trasferimenti tipo Murillo, Schick e Linetty. Si trattava di un passaggio necessario, da compiere e giustificare per dettagliare le eventuali pendenze estere.



ULTIME FORMALITA' - In queste ore, la Samp si occuperà delle ultime formalità, in particolare legate alla tassazione Irpef e Inps, più varie altre situazioni di contributi. Depositerà il tutto alla Covisoc, a cui ieri ha già fatto pervenire altri documenti fondamentali, come ad esempio il bilancio 2022.La stessa Covisoc adesso dovrà dare il suo ok, entro fine giugno, ma si tratta di un passaggio formale: la Sampdoria, adesso è iscritta alla Serie B 2023-2024, e ha scongiurato il rischio fallimento.