Lavuole stringere i tempi, e ufficializzare il prima possibile il suo nuovo allenatore. Per questo motivo il club blucerchiato sembra aver ristretto il casting a due nomi, Fabioe Marco. Sono questi, al momento, i due profili più caldi in lizza per la panchina del club genovese.Entrambi vengono descritti come molto attratti dall'idea Samp, e dalla prospettiva di rilancio di un cub così importante. Sia per il Campione del Mondo che per l'ex Lecce, però, ci sonoGrosso era seguito dal Marsiglia, che nel frattempo ha ufficializzato Marcelino, e da altre società di Serie A, Baroni invece viene monitorato dal Verona. Tutti e due però sarebbero disposti ad un 'passo indietro' di categoria per accettare eventualmente la Samp. Terza soluzione, non proprio da escludere visti i precedenti di Radrizzani con Bielsa, una scelta a sorpresa , ad esempio quella del giovane Farioli.