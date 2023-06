Nei ragionamenti della Sampdoria per la panchina del futuro, gran parte delle rilfessioni sono occupate dal duo Baroni-Grosso. C'è però anche un altro candidato, più lontano rispetto agli altri due nomi citati, che potrebbe giocare il ruolo di sorpresa. Si tratta di Francesco Farioli, giovanissimo mister con una carriera davvero particolare alle spalle.



Farioli non ha esperienze da calciatore nel suo passato, ha soli 34 anni ma un percorso di vita davvero molto interessante. Laureato in filosofia con una tesi sul calcio, un passato da vice allenatore in Serie D a soli 22 anni, dopo alcune esperienze in Italia come preparatore dei portieri (Sassuolo, Benevento e Lucchese) ha lavorato per le giovanili del Qatar. La fortuna del tecnico è arrivata in Turchia: prima da vice dell'Alanyaspor, poi allenatore del Fatih Karagümrük (più giovane mister italiano nei principali campionati europei) e infine all'Alanyaspor, dove è rimasto un anno.



Farioli a settembre conseguirà il patentino Uefa Pro, e ieri era a Coverciano insieme agli altri corsisti. Rumors di mercato raccontano alcuni interessamenti per Farioli, ad esempio da parte dello Shakhtar Donetsk. Il profilo potrebbe solleticare la Samp, nonostante i dubbi sulla giovane età e la poca esperienza in Italia.