È l'estimatore che non ti aspetti. LeBron James fa i complimenti alla gestione del Milan e ciò non può che inorgoglire la tifoseria rossonera. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il cestista più influente al mondo ha parlato così: "Amo il calcio europeo e penso che il Milan sia un club davvero speciale dentro e fuori dal campo. C’è una grande opportunità di riportare il Milan tra i top team e i top brand del calcio europeo nel mondo. Milano è una città di livello mondiale, all’intersezione tra moda, sport, entertainment e cultura. Il Milan è il suo perfetto ambasciatore e RedBird il proprietario giusto per riportare il Milan ai giorni di gloria"



IL RAPPORTO CON CARDINALE - LBJ e Cardinale hanno una partnership. Nel 2021 Redbird ha acquisito alcune quote di SpringHill, società fondata da LeBron. "Secondo la mia esperienza con SpringHill - continua il campione - Gerry è un partner incredibile. Lui dice che l’ho aiutato a espandere la sua visione ma è troppo modesto. Penso che possiamo costruire molto su questa partnership: io e Maverick Carter siamo entusiasti dal numero di nuove opportunità che possiamo esplorare con lui".